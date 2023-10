Neues Buch und Gedenktafel Jüdische Gedenktage in Güstrow: Das sind die Highlights Von Toni Cebulla | 10.10.2023, 17:50 Uhr An dem Platz, auf dem die alte Synagoge in Güstrow stand, wird bei den Jüdischen Gedenktagen 2023 eine neue Gedenktafel eingeweiht. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Bei den diesjährigen jüdischen Gedenktagen in Güstrow gibt es besondere Programmpunkte. So wird zum Beispiel eine neue Gedenktafel in Güstrow enthüllt.