Die Bauarbeiten an den Straßen in Güstrow reißen nicht ab. Aktuell beginnt die Sanierung der Neukruger Straße, einer Hauptverkehrsader. Aber: Es deutet sich ein Licht am Ende des Tunnels an, die dortigen Arbeiten markieren das Ende der umfangreichen Sanierung der Ortsdurchfahrt auf der Linie B104 und B103 entlang der Lindenstraße, Bleicherstraße, Liebnitzbrücke und Neukruger Straße, die schon seit April 2023 im Gang sind. Nicht zu vermeiden: Vollsperrungen und Umleitungen.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV weiß genaueres zu den vier Bauabschnitten, die für die B104 in der Neukruger Straße vorgesehen sind. Die Arbeiten beginnen ab Mittwoch, 13. August. „Zunächst wird im ersten Bauabschnitt hinter dem Abzweig Ziegeleiweg bis zur Ziegeleiwiese die Fahrbahn grundhaft erneuert“, erklärt Sprecher Michael Friedrich. Der Weg zur Ziegelwiese ist von Westen her befahrbar. Eine Umleitung ist über die Niklotstraße und den Igelweg möglich, dort wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Von der Liebnitzstraße ist eine Einfahrt der Anlieger bis zur Baustelle aktuell noch möglich.

Überörtliche Umleitung gilt für alle Bauabschnitte

Für alle Bauabschnitte gilt: Für den überörtlichen Verkehr ist aus nördlicher Richtung kommend ab der Rostocker Chaussee über die Liebnitzstraße und weiter über die Plauer Chaussee bis zur B 103 in Richtung Kluess und umgekehrt eine Umleitung eingerichtet. Für die Anlieger und den öffentlichen Nahverkehr sind die Straßenregelungen je nach Bauabschnitt entsprechend angepasst. Alle Umleitungen sind ausgeschildert.

Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich zwischen Ziegeleiwiese bis kurz vor der Wendenstraße. „Dort werden Binder- und Deckschicht erneuert“, so Friedrich. Der Netto ist dann noch erreichbar, der Ziegeleiweg von Osten wieder befahrbar. Die Umleitung erfolgt im Quartier wieder über die Niklotstraße und den Igelweg.

Feuerwehrausfahrt bleibt bestehen

Danach sollen im dritte Bauabschnitt der Streckenbereich von der Langen Stege bis zur Landesbrandmeister-Bever-Straße saniert werden. Die Feuerwehr kann nach Westen hin ihr Gelände verlassen, der Netto ist von Osten her erreichbar. Auch hier kann eine örtliche Umleitung über die Niklotstraße erfolgen.

Zuletzt soll die Neukruger Straße im Abschnitt zwischen Landesbrandmeister-Bever-Straße und dem Hopfenweg saniert werden, auch hier sind die Umleitungen ausgeschildert. Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist bis Ende Oktober 2023 geplant. Dann ist das große Sanierungsprojekt der Ortsdurchfahrt durch die Barlachstadt abgeschlossen und der Verkehr kann wieder ungestört fließen.