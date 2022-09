Eine Tasse Kaffee gegen Spende, am einladend gedeckten Tisch: Noch einmal gibt es die Kaffeerunde im Grünen. Foto: Margitta True up-down up-down Dorfwerkstatt Lohmen Zum letzten Mal findet ein Sommer-Café auf dem Pfarrhof statt Von Margitta True | 08.09.2022, 14:57 Uhr

Das ehrenamtlich organisierte Café auf dem Pfarrhof in der Dorfmitte Lohmens findet am Sonnabend zum letzten Mal statt. In der Dorfwerkstatt wird nun beraten, ob es eine Wiederholung gibt.