In Bürokratie-Deutschland gelten auch Gummitiere als Wertgegenstand. Foto: Christian Jäger up-down up-down Sitzung des Güstrower Hauptausschusses Kommunalpolitiker entscheiden über Gummitiere Von Christian Jäger | 10.10.2022, 17:46 Uhr

Wenn kommunale Einrichtungen Spenden von über 100 Euro erhalten, muss der Träger über die Annehme entscheiden. In diesem Fall erhielt der Hort am Inselsee in Güstrow kleine Geschenke.