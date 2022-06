In Sichtachse zur Pfarrkirche: Die drei Galeristinnen Kersten Klevenow, Heike Roesner und Martina Fregin (v. l.) sehen großes Potenzial in der Hageböcker Straße. FOTO: Margitta True Hagerböcker Straße in Güstrow Drei Galeristinnen wollen Kunst- und Kulturmeile etablieren Von Margitta True | 16.06.2022, 17:11 Uhr

Es tut sich wieder was in der Hageböcker Straße in Güstrow: Mit drei Galerien an einem Fleck soll jetzt noch mehr Leben einkehren in einen der schönsten Straßenzüge von Güstrows Altstadt.