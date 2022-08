Nicht alle Banken seien gleich aufgesprungen auf diese Idee, erzählt Andre Kronert, der bereits vor zwei Jahren die Idee zu einem eigenen kleinen Presswerk hatte. Schließlich fand er ein Institut, das „mit funkelnden Augen“ den Kredit gab. Obendrein erhielt er noch Landesfördermittel für die Ansiedlung in einer strukturschwachen Region. „Immerhin hatten wir vorher schon grüne Zahlen geschrieben“, sagt der Unternehmer, der nun aus der Kartoffelhalle an der Glasewitzer Chaussee in Güstrow eine Schallplattenfabrik macht.

Als der Vinyl-Boom einsetzte, erzählt er, sei seine kleine Firma „Matter of Fact“, so der Name, von den großen Produzenten regelrecht ausgebootet worden. Doch anstatt rechtlich gegen das Aufkündigen der Verträge vorzugehen, richtete der 43-Jährige seine Energie lieber auf seine unternehmerische Unabhängigkeit.

Hier wird bald Vinyl zu Platten gepresst. Foto: Andre Kronert

Kronert, auch unter dem Künstlernamen Andre Krönert bekannt, ist erfolgreicher internationaler DJ und Produzent. „Ich bin ohnehin mit der Schallplatte fest verwurzelt.“ Und damit mit dem Material Vinyl. Platten bezeichnet Kronert als „schwarzes Gold“. „Wir sind Vinyl-Enthusiasten.“

Das Unternehmen presst nicht nur Schallplatten in kleiner Auflage oder als Großprojekt, sondern betreut auch alle anderen Abläufe, wie Vinylschnitt, Gema-Anmeldung sowie die Anfertigung ausgefallener Drucksachen und Verpackungen. Schon in zwei Wochen soll der erste Probelauf in der ehemaligen Kartoffelhalle erfolgen.

Die gute, alte Schallplatte gilt inzwischen als Kulturgut und wird als solches mit bis zu 2,1 Millionen Euro vom Bundeskultusministerium gefördert. Während immer mehr Nutzer das Streaming nutzen, wenden sie sich zeitgleich wieder den schwarzen Scheiben mit den Rillen zu.

Dass die Menschen die Platte vermissen, zeigt sich in Zahlen: Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hatte gemeldet, dass sich im ersten Halbjahr 2021 der Schallplatten-Umsatz in Deutschland um rund 50 Prozent steigerte. Insgesamt habe die Scheibe einen Marktanteil von fast sechs Prozent. Der BVMI bezeichnet diese Entwicklung als „das Comeback der Schallplatte“.

Aus der Kartoffelhalle wird eine moderne kleine Fabrik. Foto: Andre Kronert

Kronert landet also ausgerechnet mit einem nostalgischen Produkt einen zukunftsträchtigen Coup. Er hat jedoch einen weiteren Marktvorteil: Als „DJs, Produzenten, Sammler und Nerds“ seien er und sein Team Produzenten und gleichzeitig Nutzer von Schallplatten und leiten davon ihren hohen Anspruch an die Qualität der Produkte ab.

Weitere Infos zum Unternehmen unter www.matteroffact.de.