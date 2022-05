Müll an der Kleingartenanlage. Gerade an Parkplätzen wird gern Abfall abgelegt. FOTO: Margitta True Müll in der Landschaft Abfälle stören Idylle am Güstrower Sumpfsee Von Margitta True | 09.05.2022, 16:28 Uhr

Gerade jetzt könnte es so schön sein draußen in der Natur. Doch Abfälle trüben den Blick auf See und Maigrün.