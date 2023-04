Camper wollen die herrliche Natur genießen, aber nicht auf ihren häuslichen Luxus verzichten: Ein Tiny House macht das möglich. Ähnlich wie auf diesem Bild, bietet dazu nun auch der Campingplatz am Garder See Gelegenheit. Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Erste Tiny Häuser stehen schon Übernachten im Tiny House: Campingplatz am Garder See baut 45 Mini-Häuser Von Hans-Jürgen Kowalzik | 30.03.2023, 15:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Wer auf dem Campingplatz am Garder See übernachten will, kann dies nun auch in Tiny Houses tun. 45 Mini-Häuser sollen hier Platz finden, 15 sind es bereits. Und weitere Neuerungen stehen an.