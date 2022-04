FOTO: Tino Just KMG Klinikum Güstrow und Lehnhardt Stiftung Fünf Tonnen an Medikamenten und Infusionslösungen in die Ukraine Von Frank Liebetanz | 29.04.2022, 08:51 Uhr

Das KMG Klinikum Güstrow hat fünf Tonnen an Medikamenten und Infusionslösungen in die Ukraine geschickt. Ein Teil der Lieferungen ist, umgeladen auf kleinere Transporter, bereits an Krankenhäuser in der Ukraine übergeben worden.