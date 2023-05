Das Blumengeschäft Akzente in Güstrow hat am Sonntag geöffnet. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Auch sonntags geöffnet Hier bekommen sie noch Blumen am Muttertag im Landkreis Rostock Von Carolin Beyer | 11.05.2023, 16:38 Uhr

Viele Blumenläden öffnen am kommenden Wochenende aufgrund des Muttertags ihre Türen, aber nicht alle. Hier finden Sie eine Übersicht von Blumenläden in Güstrow, Bützow, Schwaan, Laage und Krakow am See.