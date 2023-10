Die Sanierung des Marktplatzes und die damit verbundenen Hürden durch die große Baustelle bereiten nicht nur den Güstrowern selbst, sondern auch den Unternehmern Kopfzerbrechen. Wie einige Händlerinnen aus der Domstraße berichten, sei durch die Sperrung des Marktes der Kundenstrom fasst vollständig eingebrochen. Die Stammkunden kämen durch die ausfallende Busverbindung nicht mehr zum Markt, Touristen ohne Ortskenntnis könnten nicht einschätzen, ob die Domstraße überhaupt noch begehbar ist.

Zum Hintergrund: Droht durch die Sanierung des Marktes in Güstrow ein Geschäftesterben?

Nun reagiert die Stadt auf den Hilferuf der Händler in der Umgebung des Marktes. „Wir haben natürlich viele Hinweise erhalten, dass die Anlieger mit den Veränderungen zu kämpfen haben“, sagt Anett Grabbe, Abteilungsleiterin für Marketing, Kultur und Tourismus bei der Barlachstadt. „Daraufhin haben wir uns überlegt, wie man helfen kann.“

So will Güstrow den Händlern am Markt helfen

In Absprache mit dem Stadtentwicklungsamt sollen die Güstrower und die Touristen nun mit Bannern auf die offenen Läden und Geschäfte aufmerksam gemacht werden. „Wir planen, an den wichtigen Knotenpunkten der Innenstadt, weit vor der eigentlichen Baustelle, mit solchen Bannern darauf aufmerksam zu machen, dass die Geschäfte weiterhin erreichbar sind“, sagt Grabbe. Damit sollen die Fußgänger bereits von Weitem erkennen, dass die Straßen noch erreichbar sind, trotz der Baustelle.

„Wir haben Ende vergangener Woche bereits zusammen gesessen und Lösungen erarbeitet. An welchen Punkten die Banner in der Stadt angebracht werden, konkretisieren wir noch“, sagt die Abteilungsleiterin. Die Banner könnten demnach an Bauzäunen angebracht werden, sodass diese groß und gut lesbar sind.

Die Aufstellung ist bereits vom Rathaus geplant und wird mit in die Sanierungskosten des Marktes fließen. Das Ganze solle zeitnah umgesetzt werden. Damit solle ein klares Signal gesandt werden, dass die Händler, Läden und Restaurants im Innenstadtgebiet „noch da“ sind.

Händler kritisieren Busverbindung zum Markt: Lösung in Sicht?

Ein weiterer Kritikpunkt der Händler war die Einstellung der Busverbindung zum Markt für den Zeitraum der Sanierung. Besonders die ältere Kundschaft aus den Stadträndern hat es nun schwer, in die Innenstadt zu kommen. „Das Problem ist mir bekannt, bisher konnten wir erste Anregungen an das Stadtentwicklungsamt geben, die Busverbindungen eventuell neu zu strukturieren“, sagt Grabbe. Konkrete Ideen lägen noch nicht vor.