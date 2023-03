Emelie Lass war zum ersten Mal bei einer solchen Sendung dabei und war aufgeregt. Foto: Privat up-down up-down Partnersuche Güstrowerin sucht bei Datingshow ihren Traummann Von Milad Khoshdel | 07.03.2023, 17:15 Uhr

Bei der Sendung Take me out von RTL macht in der aktuellen Staffel eine Güstrowerin mit. Emelie Lass versucht mit 29 anderen Frauen den Traummann zu finden. Sie berichtet über die Erfahrungen, die sie sammeln konnte.