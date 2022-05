Studioleiterin Carol Brockmann (v.l.) und Inhaber Jörg Wichmann übergeben die Spende an Doris Weigt-Monschko vom Schulförderverein und Schulleiter Ralph Grothe. FOTO: Toni Cebulla Schulbücher für Flüchtlinge Wie Güstrower eine Spende für ukrainische Kinder sammeln Von Toni Cebulla | 13.05.2022, 14:11 Uhr

Es sind die kleinen Zufälle, die am Ende eine große Wirkung haben. So hat sich eine Spendensammlung in Güstrow ereignet, die jetzt an die Grundschule Georg Friedrich Kersting übergeben wurde. Gesammelt haben die Mitglieder des Hypoxi Gesundheitsstudios.