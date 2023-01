Seminarraum und Kunstort: Andy Hanesch auf der Terrasse seiner Bar an der Hansenstraße. Foto: Luise Fee Neumann up-down up-down Gastronomie in Güstrow Andy Haensch bietet Raum für Seminare und Ausstellungen an Von Luise Fee Neumann | 13.01.2023, 20:07 Uhr

Der Güstrower Gastronom Andy Haensch hat das Angebot seiner Bar an der Hansenstraße erweitert. Damit schließt er auch an die entstehende Kulturmeile in der Innenstadt an.