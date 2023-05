Das Güstrower Stadtmuseum will am Sonntag Leben auf den Franz-Parr-Platz bringen. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Aktionstag am 21. Mai Diese Museen in Güstrow und Bützow nehmen am internationalen Museumstag teil Von Carolin Beyer | 15.05.2023, 16:36 Uhr

In dieser Woche sollen wieder die Vielfalt und Bedeutung von Museen gefeiert werden. Auch im Landkreis Rostock können Besucher am kommenden Sonntag in mehrere Museen gehen.