Das Grundstück Elisabethstraße 46, mitten in einem Wohngebiet, ist vermüllt und ein seit Jahren ein Ärgernis für Anwohner und Besucher. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Schandflecke stören Stadtbild Aus diesem Grund können Behörden gegen verwahrloste Grundstücke in Güstrow nicht vorgehen Von Hans-Jürgen Kowalzik | 03.07.2023, 17:25 Uhr

Nicht nur Güstrower, auch Besucher kritisieren die Zustände einer Müllhalde am Eingang zum Bahnhof Priemerburg sowie von Grundstücken in der Elisabethstraße und der Gliner Straße seit Jahren. In einem Fall gibt es Hoffnung, dass sich etwas ändert.