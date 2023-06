Henning Spitzer vor der verhüllten Bronzestatue auf dem Fanz-Parr-Platz. Foto: Olav Paarmann up-down up-down Güstrow Statue „Hommage an Ernst Barlach“ bleibt noch verhüllt Von Ralf Badenschier | 30.06.2023, 14:00 Uhr

Die von Henning Spitzer geschaffene Bronzestatue wurde am Franz-Parr-Platz aufgestellt. Die offizielle Einweihung findet am 8. Juli statt. So können Interessierte dabei sein.