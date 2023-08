Ein alkoholisierter Mann verursachte am Montag, 14. August, vormittags im Güstrower Stadtgebiet einen Unfall. Dabei wurde niemand verletzt. Laut Polizei fuhr der 56-jährige Fahrer am Montag auf der Weinbergstraße und bog in den Kreisverkehr der Friedrich-Engels-Straße ein.

Auto blieb nicht auf der Fahrbahn

Der Mann konnte laut Zeugen sein Auto nicht auf der Fahrbahn halten, sondern fuhr über eine der Verkehrsinseln an den Ausfahrten des Kreisverkehrs und über den Gehweg. Eine Person mit einem Kinderwagen konnte noch rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt.

An der Ausfahrt Friedrich-Engels-Ring überfuhr der Mann eine Grünfläche, touchierte ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem stehenden Auto. Dabei wurde niemand verletzt.

Alkoholwert lag bei 2,99 Promille

Eine bei dem Unfallfahrer durchgeführte Alkoholmessung ergab einen Wert von 2,99 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 7500 Euro.