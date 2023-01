Sinthgunt Sandberg und Johann Seidel arbeiten konzentriert an ihrem Artikel für den Güstrower Anzeiger. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Schüler beim Güstrower Anzeiger Sinthgunt und Johann waren für eine Woche SVZ-Redakteure Von Milad Khoshdel | 20.01.2023, 16:39 Uhr

Die beiden Schüler Sinthgunt Sandberg und Johann Seidel haben ein Praktikum bei der SVZ in Güstrow absolviert. Nach einer Woche erzählen beide von ihren Erlebnissen und was sie in der Redaktion gelernt haben.