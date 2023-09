In Güstrow wurde ein Konzert abgesagt. Wie nullpunktband in einem Post auf Instragram bekannt gibt, wird das Konzert der Band am 15. September in Stavenhagen abgesagt. Das Konzert vom 16. September in Güstrow soll verschoben werden. Der Grund ist eine Verletzung des Bassers.

