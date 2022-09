Enttäuscht und ratlos: Olaf Klein und Sandra Kaddatz auf der Obstwiese ihres Gartens. Foto: Margitta True up-down up-down Kleingarten muss Bauland weichen Paradies für behinderte Kinder wird zu Bebauungsplan Nummer 107 Von Margitta True | 14.09.2022, 18:04 Uhr

In der Sitzung der Güstrower Stadtvertreter am 15. September steht ein Bauvorhaben auf der Tagesordnung, das erst mal in die Wege geleitet werden muss. Damit entfallen Kleingärten, auch eine Familie ist davon betroffen.