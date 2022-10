In den Parkplatz an der Bleiche hat die Stadt kräftig investiert. Noch ist das Parken hier kostenfrei. Das Problem: Bei Veranstaltungen fehlen hier Stellflächen. Foto: Christian Jäger up-down up-down Güstrow plant 250 Parkplätze Vor dem Parkplatzneubau muss ein neuer Platz für Skater her Von Timo Weber | 06.10.2022, 10:32 Uhr

Güstrower, Pendler, Touristen – wer mit dem Auto in die Altstadt will, hat es schwer, einen Parkplatz zu finden. Deshalb sollen zusätzliche Stellplätze her. Doch am favorisierten Ort steht noch eine Skateranlage.