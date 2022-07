Scheinbar idyllisch: Weder Schwimmen noch Bootfahren oder SUP seien zurzeit hier ein Vergnügen, sagen anliegende Pächter. FOTO: Margitta True up-down up-down Ausschüsse der Stadtvertetung Güstrow kümmern sich Pflanzen im Inselsee-Kanal trüben Spaß am Wassersport Von Margitta True | 04.07.2022, 14:15 Uhr

Die zunehmende Verkrautung des Inselsee-Kanals war wieder Thema in der Stadtvertretung. Stadtpräsident Andreas Ohm (CDU) verwies das Problem zur Beratung in die Fachausschüsse. Fließendes Wasser ist zurzeit ein übergreifendes Problem in Güstrow.