Symbolfoto Foto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down Güstrow Brand in einer Wohnung mit einem Verletzten - Katzen verenden im Feuer Von Frank Liebetanz | 07.02.2023, 05:40 Uhr

Drei Wohnungen sind in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow nicht mehr bewohnbar. Ein Feuer war in einer Wohnung ausgebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 120.000 Euro.