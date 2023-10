In der Nacht zu Montag griff ein Feuer in der Gleviner Straße in Güstrow auf ein Mehrfamilienhauses über. Vor dem Gebäude brannten zunächst aus ungeklärter Ursache Mülltonnen in vollem Ausmaß. Dabei wurden die Fassade des Hauses und das darin befindliche Imbissrestaurant beschädigt. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden, sodass der Imbiss nicht komplett ausbrannte.

Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet

Anwohner wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt. Wie viele Wohnungen durch die Rauchentwicklung noch bewohnbar sind, ist zunächst unklar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind angelaufen. Der Kriminaldauerdienst Rostock sicherte am Brandtort Spuren, ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet.