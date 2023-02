Erfolgreicher Basketball-Profi und Schriftsteller: Chris Carter von den Rostock Seawolves. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Basketball-Profi aus Rostock Seawolves-Kapitän Chris Carter stellt sein Kinderbuch in Güstrow vor und | 14.02.2023, 10:31 Uhr Von Carolin Beyer Andre Gericke | 14.02.2023, 10:31 Uhr

Ungewöhnlicher Gast in der Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow: Mit seinem Buch „Ivy“ will Basketball-Profi Chris Carter von den Rostock Seawolves zeigen, dass mehr in ihm steckt, als ein Sportler zu sein.