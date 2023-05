Andy Haensch, Güstrower Gastronom und Personal-Trainer, stellt sich gegen die Planungen der Stadtvertreter. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Besserer Standort gewünscht Güstrower Andy Haensch startet Petition gegen Trimm-Dich-Pfad am Sumpfsee Von Toni Cebulla | 03.05.2023, 16:47 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Trimm-Dich-Pfad muss her, aber nicht am Sumpfsee – findet der Güstrower Personal-Coach. Er schlägt alternative Orte vor und will Unterschriften dafür sammeln. So steht es um die Petition.