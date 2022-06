Auf der Terrasse der Anmut.Bar sind ab 2. Juli Kinofilme abseits des Mainstreams zu sehen. FOTO: Luise Fee Neumann up-down up-down Neues Format in Güstrow Gastronom Andy Haensch bringt Sommerkino auf die Terrasse Von Margitta True | 27.06.2022, 18:44 Uhr

Im kleinen Kreis Filme auf der großen Leinwand sehen und sich danach bei einem Drink austauschen: Das will der Gastronom Andy Haensch bieten. In seiner Anmut.Bar an der Hansenstraße in Güstrow wird Kino für etwa 20 Personen geboten.