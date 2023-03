Ab drei Uhr waren die Räumfahrzeuge am Dienstag unterwegs. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa up-down up-down Güstrow Hagel sorgte für glatte Straßen – und kein Räumdienst in Sicht Von Milad Khoshdel | 28.03.2023, 17:38 Uhr

Kräftige Hagel- und Schneeschauer sorgten am Dienstag für vereiste Straßen. Kritik gab es an der Arbeit der Straßenmeistereien. So sei die B 104 sehr glatt gewesen. Was die Verantwortlichen sagen.