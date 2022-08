Nur noch wenige Wochen dauert es, bis in der ehemaligen Kartoffelhalle in der Glasewitzer Chaussee in Güstrow die Produktion von Schallplatten beginnt. „Matter of Fact“ nennt sich die kleine Firma unter der Leitung von Andre Kronert und Daniel Slabschie. Damit die Produktion richtig Fahrt aufnehmen kann, musste das Team jedoch ganze zwei Jahre auf wichtige Maschinen warten - die nun endlich geliefert wurden.

Zum Hintergrund: In der Kartoffelhalle wird künftig Vinyl gepresst

„Das ist für mich wie Weihnachten“, freut sich Andre Kronert. Der international tätige DJ und Produzent hat das Projekt vor zwei Jahren gestartet und mit seinem Freund Daniel Slabschie aufgebaut. Insgesamt fünf Mitarbeiter sind in der Firma angestellt. Sie alle sind dabei, die großen Maschinen auszupacken.

Die alte Kartoffelhalle hat sich von innen bereits sehr verändert. Zwei große Kühltanks, die jeweils bis zu neun Kubikmeter Wasser fassen können, sind mit Rohrsystemen verbunden. Sie ziehen sich durch die Produktionshalle und hinaus zu einem neu gebauten Kühlturm. Weitere Wasserdampfaggregate und Reinigungstanks versorgen dann die Maschinen in der Haupthalle.

Wie entsteht eine Schallplatte?

Wozu braucht es so viel Kühlmittel bei der Produktion von Schallplatten? Kronert erklärt dazu die Entstehung des Vinyls in seiner Firma: „Eine Band kommt zu uns mit dem Wunsch, Platten zu produzieren. Das Audiomaterial geht an ein Schneidestudio in Berlin, mit dem wir zusammenarbeiten.“

Das Material wird dann mittels eines Diamantstichels in eine runde Metallplatte eingeschnitten, die mit Acetat beschichtet ist. Damit ist die Musik quasi in die Platte eingeritzt. „Nun wird die Acetatplatte mit Silber und Nickel beschichtet, damit die Rillen nicht mehr nach innen, sondern nach außen zeigen. Dann trennt man beides voneinander und erhält einen Stempel“, erklärt Kronert.

So entsteht eine Art Werkzeug, mit der Schallplatten produziert werden können. Das passiert dann in den Hallen von „Matter of Fact“. „Dieser Stempel wird jeweils auf der A- und der B-Seite angesetzt. Mitten hinein kommt reines, geschmolzenes Polyvinylchlorid (PVC), welches dann mit einer Kraft von rund 150 Tonnen und bei 200 Grad Celsius in Form gepresst wird.“ Dann kommt das Kühlwasser zum Einsatz, damit die Platte erhärtet.

Ein bereits fester Klumpen Polyvinylchlorid auf einem Musterstempel.

Für diesen Produktionsvorgang sind die Geräte nötig, auf die die Firma so lange gewartet hat. Mit dem sogenannten Extruder wird die heiße Plastikmasse gleichmäßig aufgetragen, die Stanzen bringen die Platte in Form. Hierbei werden auch schon die mittig liegenden Etiketten, meist mit dem Logo des Albums, eingraviert. „Wir können auch bunte Farbspritzer oder Muster mit hineinbringen, wenn der Kunde das wünscht“, sagt Kronert. Die Geräte kosten insgesamt mehrere Hunderttausend Euro.

Läuft die Produktion an, ist die kleine Firma in Güstrow dazu in der Lage, 250.000 bis 300.000 Platten im Jahr zu drucken. Die aktuelle Nachfrage ist hoch. Laut dem Jahresbericht 2021 des Bundesverbandes der Musikindustrie (BVMI) „wuchs der Vinyl-Umsatz 2021 auf 118 Millionen Euro und erzielte damit erneut ein deutliches Plus von 20,1 Prozent. Insgesamt wurden 4,5 Millionen Schallplatten verkauft, damit hat sich der Absatz innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als vervierfacht.“

So sehen die neuen Maschinen in der Werkshalle aus.

Wer Interesse an einer Mitarbeit oder an einer Produktion hat, der dürfe sich gerne auf der Website des Unternehmens informieren, so Kronert. Für ihn und sein Team beginnt nun die Vorfreude auf den Produktionsstart.