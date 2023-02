Symbolfoto Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de/Archiv up-down up-down Güstrow Gemeindeabend zum Missbrauch in der Katholischen Kirche Von Frank Liebetanz | 28.02.2023, 11:43 Uhr

Experten stellen die Ergebnisse und Analysen der Studie zum Missbrauch in der Katholischen Kirche in Mecklenburg auf dem nächsten Gemeindeabend in Güstrow vor.