Landkreis Rostock Geflügelpest in Gutow bei Güstrow ausgebrochen Von Nicolas Bahr | 09.01.2023, 18:54 Uhr

Die hoch ansteckende Geflügelpest ist am Freitag, 6. Januar, in einem privaten Geflügelbetrieb in Gutow ausgebrochen. Dutzende Tiere wurden bereits getötet, um die weitere Verbreitung zu verhindern.