Die Straßenreinigung in Güstrow wird teurer. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Kosten in Güstrow Gebühren für die Straßenreinigung steigen Von Toni Cebulla | 28.12.2022, 18:13 Uhr

Neben den Steigerungen der jährlichen Gebühren werden einige Straßen in die Reinigungsklassen mit aufgenommen. Eine Übersicht, an welchen Straßen was gezahlt werden muss.