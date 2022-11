Foto: Christin Burmeister/Archiv Güstrow Nach Gasleck Gebäude in der Werderstraße evakuiert Von Frank Liebetanz | 30.11.2022, 11:27 Uhr

Ein Gasleck in der Werderstraße in Güstrow hat die Stadtwerke, Feuerwehr, Polizei und DRK am Montag beschäftigt. Ein Unternehmen hatte das Leck verursacht.