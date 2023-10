Nach der Premiere 2021 findet in diesem Jahr zum zweiten Mal das Event „Funkeln im Dunkeln“ im Wildpark MV in Güstrow statt. Besucher dürfen sich auf ein Lichtermeer freuen und können Wildtiere in der Dämmerung beobachten. Feuer- und LED-Shows gehören ebenso zum Programm wie wandelnde Lichtgestalten und zahlreiche Aktionen.

Wann findet „Funkeln im Dunkeln“ statt?

An vier Tagen findet das Spektakel 2023 statt. Einlass für die Veranstaltung an den beiden Wochenenden 6. und 7. Oktober sowie 13. und 14. Oktober ist jeweils ab 16 Uhr. Um 17 Uhr beginnt „Funkeln im Dunkeln“ offiziell, Schluss ist dann gegen 22 Uhr.

Welche Programm-Highlights erwarten die Besucher?

Auf der Festwiese gibt es den ganzen Abend wechselnde Aktionen. Ab 17.30 Uhr öffnet der Taschenlampenpfad für Mutige. Achtung von den Gestalten, die auf dem Weg lauern! Um 19 Uhr ist auf der Wiese an der Büdnerei zudem eine LED-Show geplant. In der Märchenhütte werden jeweils um 17.30 Uhr, 18.15 Uhr, 19.30 Uhr und 20.15 Uhr spannende Geschichten erzählt und in der Hexenstube erwartet die Kleinen ein wilder Hexentrunk.

Wann startet die Abschluss-Show?

Die Feuershow bildet jeweils den krönenden Funkel-Abschluss. Ab 21.35 Uhr beginnt das Spektakel auf dem Festplatz.

Wo gibt es Tickets?

Tickets und weitere Informationen zu „Funkeln im Dunkeln“ gibt es online auf der extra eingerichteten Website https://www.funkeln-im-dunkeln.de/. Alternativ sind die Karten auch an der Abendkasse zu bekommen. Kinder bis 16 Jahren zahlen 2 Euro, Erwachsene 7 Euro für den Eintritt.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass Jahreskarten ab 16 Uhr nicht gültig sind. Außerdem wird empfohlen, Vierbeiner lieber zu Hause zu lassen.

Gibt es einen Busshuttle zum Wildpark?

Ja, das Verkehrsunternehmen Rebus bietet den Gästen einen kostenfreien Busshuttle-Service aus allen Stadtteilen Güstrows zum Wildpark und zurück an. Die Abfahrten sind stündlich. Der Sonderfahrplan ist auf der Rebus-Website zu finden.