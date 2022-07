Nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Güstrow und Umgebung hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolbild). FOTO: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Diebe stiegen auch in Kitas ein Fünf Einbrüche in wenigen Tagen – Polizei in Güstrow sucht Täter Von Christian Jäger | 13.07.2022, 10:20 Uhr

Die unbekannten Täter ließen in allen Fällen auch Gegenstände mitgehen und stiegen sogar in zwei Kitas in Mühl Rosin und Güstrow ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.