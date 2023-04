Im Interkulturellen Garten in der Güstrower Südstadt findet ein Frühlingsfest statt. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Lagerfeuer und Torwandschießen Frühlingsfest im Interkulturellen Garten „Vielfalter“ in Güstrow Von Toni Cebulla | 26.04.2023, 13:09 Uhr

Ein Lagerfeuer und der Tanz in den Mai soll in der Gartengemeinschaft in der Güstrower Südstadt stattfinden.