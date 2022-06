Auch Ampelanlagen sind in Güstrow ausgefallen. FOTO: Nathalie Kurstedt Stromausfall in Güstrow Feuer in Trafohäuschen vermutlich Ursache für Havarie und | 17.06.2022, 13:58 Uhr Von Toni Cebulla Margitta True | 17.06.2022, 13:58 Uhr

Am Freitag, kurz nach 13 Uhr, ist in Güstrow der Strom ausgefallen. Der Blackout fällt mitten in die Vorbereitungen des Stadtfestes, dass um 18 Uhr eröffnet werden soll.