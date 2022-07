Symbolbild FOTO: IMAGO/xcitepress/Benedict Bartsch up-down up-down Güstrow Fahrzeug in Flammen – Polizei vermutet Brandstiftung Von Frank Liebetanz | 26.07.2022, 10:41 Uhr

In Güstrow hat ein Auto auf dem Parkplatz der Berufsschule in Bockhorst in der Nacht zum 26. Juli in Flammen gestanden.