Fahrschulen in Güstrow am Limit Wer jetzt den Führerschein machen will, hat ein Problem Von Margitta True | 06.07.2022

Fünf Monate lang mussten die Fahrschulen wegen Corona schließen. Zugleich steigt die Nachfrage und Fahrlehrer gehen in Rente. Einen Platz in den Kursen zubekommen wird immer schwieriger für Fahranfänger, nicht nur in Güstrow.