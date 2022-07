Big Jump: Ein Sprung in den Groß Upahler See, um ein Zeichen für den Gewässerschutz zu setzen. FOTO: Margitta True up-down up-down Europäischer Flussbadetag in Klein Upahl Sprung in Groß Upahler See steht für gesamten Gewässerschutz Von Margitta True | 10.07.2022, 17:32 Uhr

Ein kleiner Sprung in den Groß Upahler See stand am 10. Juli für den Schutz der Fließ- und Standgewässer der gesamten Region. Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt und Klein Upahler setzten gemeinsam ein Zeichen für die Einhaltung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Neptun schaute auch vorbei.