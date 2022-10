Das Programm des ersten Güstrower Gassenfestes stellten Martina Hildebrandt von Hanseevent (v.l.), Kathrin Lübke, Citymanagerin und Anett Grabbe, Abteilungsleiterin Marketing von der Stadt, vor. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Feuershow am Dom und Markt Erstes „Güstrower Gassenfest“ mit Lichtershow Von Toni Cebulla | 14.10.2022, 15:50 Uhr

An einigen Plätzen in der Innenstadt werden Feuershows zu sehen sein, in den Gassen gibt es Lichtershows von Künstlern. Nun wurde das genaue Programm vorgestellt.