Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Güstrow Erster Manga-Tag auch in der Uwe Johnson-Bibliothek Von Frank Liebetanz | 18.08.2022, 09:15 Uhr

Der erste Manga Day findet in Deutschland und Österreich am 27. August statt. Die Uwe Johnson-Bibliothek und die Buchhandlung Welt im Buch in Güstrow sind dabei.