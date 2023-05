Symbolbild Foto: Markus Scholz/dpa/Archiv up-down up-down Güstrow Erster Flohmarkt in betreuter DRK-Wohnanlage Von Frank Liebetanz | 09.05.2023, 08:06 Uhr

Dinge für Haus und Garten bieten die Senioren in der DRK-Begegnungsstätte im Keller des Gebäudes am Tolstoiweg an.