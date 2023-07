Mitarbeiter und Chefs verschiedener Pflegeeinrichtungen machten mit Transparenten auf der Goldberger Straße in Güstrow auf den Pflegenotstand aufmerksam. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Pflege in Not Erste Straßenblockade zum Pflegenotstand in Güstrow Von Toni Cebulla | 07.07.2023, 13:26 Uhr

Die Protestaktion sollte an verschiedenen Orten in MV auf die alarmierenden Zustände in der Pflege aufmerksam machen. Auch in Schwerin, Wismar, Parchim und Rostock waren Aktionen geplant.