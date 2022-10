Freude bei der Ernte - Kartoffeln und Pflaumen konnten die Kinder mit in die Schule nehmen. Foto: Rilana Hennecke up-down up-down Schulgarten-Projekt im Kleingarten Schüler aus Güstrow fahren ihre erste eigene Ernte ein Von Sieglinde Seidel | 08.10.2022, 12:35 Uhr

In Kooperation mit dem Kreisverband der Gartenfreunde bewirtschafteten Schüler der Grundschule an der Nebel einen Garten. Das Projekt ist ein voller Erfolg und soll nun in die zweite Runde starten.