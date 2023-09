Die bedarfsgerechte Versorgung von Pflegepatienten sei bald nicht mehr möglich, so sieht es das Netzwerk „Pflege in Not MV“. Durch die Unterfinanzierung, Personalnot und Bürokratie steuere die Pflege auf eine gefährliche Situation zu, schon heute sei eine Pflege-Triage notwendig. Um auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, gab es am Freitag erneute Proteste in acht Städten in MV, auch in Güstrow.

„Durch die gestiegenen Kosten wird die Pflege immer teurer. Das bedeutet für unsere Patienten, dass sie sich die Versorgung nicht mehr leisten können und somit auf essentielle Leistungen verzichten. Auf der anderen Seite tragen die mangelnde Finanzierung und die gestiegenen Kosten dazu bei, dass Pflegedienste an den Rand der Insolvenz gedrängt werden“, erklärt der Güstrower Mitorganisator und Chef des Meckcura-Pflegedienstes, Felix Grasshoff. Zusammen mit neun weiteren Pflegekräften wurde die Straßenblockade für 15 Minuten durchgezogen.

Bisher gab es auf die Proteste „noch keine wirkliche Reaktion auf Landes- und Bundesebene“, so Grasshoff. Daher gab es an acht Standorten auch weitere Protestaktionen und Sternfahrten nach Neubrandenburg. Dort war am Freitag ein Autokorso und eine Menschenkette geplant.

Mehr Informationen zum Thema gibt es auf der Webseite des Verbandes, www.pflege-in-not-mv.de.