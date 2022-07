Ende Oktober steigt die Super-Oldie-Nacht in der Güstrower Sport- und Kongresshalle. FOTO: Daniel Stohl up-down up-down Nach der Corona-Pause Eckhard Podack plant wieder die Oldie-Party in Güstrow Von Margitta True | 29.07.2022, 13:03 Uhr

Nach den pandemiebedingten Absagen in 2020 und schließlich auch 2021 geht Veranstalter Eckhard Podack es wieder an: Die in der Region seit langem etablierte Super-Oldie-Night ist fest für Ende Oktober eingeplant. Diesmal gibt es eine Neuerung.