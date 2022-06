Das DRK ruft zum Spenden auf: Zurzeit fehlt es an Blutkonserven. FOTO: Bernd Wüstneck/dpa (Symbolbild) Aktion bei Güstrow und Bützow DRK bietet kostenlose Corona-Antikörpertests zur Blutspende an Von Nathalie Kurstedt | 08.06.2022, 15:08 Uhr

Am 14. Juni ist der Weltblutspendetag, an dem auch in MV Aktionswochen starten. Damit sollen mehr Menschen zur Blutspende animiert werden, denn die Reserven sind weiter knapp.