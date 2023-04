Durch die Sperrung der Domstraße wird am 8. April unter anderem die Haltestelle am Markt von der Linie 201 nicht angefahren. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Geänderte Fahrtstrecke Domstraße in Güstrow wird gesperrt: Diese Bushaltestellen fährt Rebus nicht an Von Anni Hintz | 06.04.2023, 11:17 Uhr | Update vor 18 Min.

Auch am Osterwochenende kommt es zu Verkehrseinschränkungen in Güstrow. Wegen der Sperrung am Samstag kündigt Rebus einen veränderte Fahrtstrecke an.